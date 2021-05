Inter Sampdoria, non cambia l’orario del match: le ultime (Di domenica 2 maggio 2021) Bocciata l’idea del cambio di orario in vista del match tra Inter e Sampdoria e della possibile festa Scudetto per i nerazzurri: il motivo Inter–Sampdoria si giocherà sabato 8 maggio alle 18. Nessun cambio d’orario quindi per la sfida tra i nerazzurri e i blucerchiati, nonostante la richiesta del Ministero dell’Interno di anticipare il match alle ore 15. La Prefettura temeva il rischio assembramenti dovuto alla festa Scudetto nerazzurra ma la Lega Serie A ha bocciato la proposta. I motivi, come riporta Gazzetta.it, sono legati alla mancanza del presupposto dell’ordine pubblico in uno stadio a porte chiuse. La necessità, inoltre, di rispettare le esigenze televisive e anche quelle delle squadre impegnate nell’anticipo di martedì 11 della 36esima giornata ha ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 maggio 2021) Bocciata l’idea del cambio di orario in vista deltrae della possibile festa Scudetto per i nerazzurri: il motivosi giocherà sabato 8 maggio alle 18. Nessun cambio d’orario quindi per la sfida tra i nerazzurri e i blucerchiati, nonostante la richiesta del Ministero dell’no di anticipare ilalle ore 15. La Prefettura temeva il rischio assembramenti dovuto alla festa Scudetto nerazzurra ma la Lega Serie A ha bocciato la proposta. I motivi, come riporta Gazzetta.it, sono legati alla mancanza del presupposto dell’ordine pubblico in uno stadio a porte chiuse. La necessità, inoltre, di rispettare le esigenze televisive e anche quelle delle squadre impegnate nell’anticipo di martedì 11 della 36esima giornata ha ...

