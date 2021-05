"Insieme, per colpa del Covid". Al Bano, un dramma privatissimo: la morte-lampo di tre cugine sconvolge la Venier (Di domenica 2 maggio 2021) Al Bano Carrisi è ormai di casa a Domenica In, dove Mara Venier lo ospita spesso e volentieri in collegamento da Cellino San Marco. Il noto cantante si è vaccinato con Moderna lo scorso 12 aprile e farà il richiamo tra una decina di giorni, ma nel frattempo ha invitato tutti a non abbassare la guardia. Tre suoi familiari sono infatti morti a causa del coronavirus: si tratta di tre cugine. “Le ho perse in un mese - ha svelato Al Bano alla Venier - si erano infettate tra di loro e tutte e tre sono volate via. La mamma l'ha trasmesso alla figlia e lei a una sua zia, moglie di mio cugino”. Un dramma molto doloroso, che almeno può servire d'esempio per chi è ormai stanco della pandemia e delle restrizioni: è ancora presto per il liberi tutti, il virus circola ancora e miete ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 maggio 2021) AlCarrisi è ormai di casa a Domenica In, dove Maralo ospita spesso e volentieri in collegamento da Cellino San Marco. Il noto cantante si è vaccinato con Moderna lo scorso 12 aprile e farà il richiamo tra una decina di giorni, ma nel frattempo ha invitato tutti a non abbassare la guardia. Tre suoi familiari sono infatti morti a causa del coronavirus: si tratta di tre. “Le ho perse in un mese - ha svelato Alalla- si erano infettate tra di loro e tutte e tre sono volate via. La mamma l'ha trasmesso alla figlia e lei a una sua zia, moglie di mio cugino”. Unmolto doloroso, che almeno può servire d'esempio per chi è ormai stanco della pandemia e delle restrizioni: è ancora presto per il liberi tutti, il virus circola ancora e miete ...

Pontifex_it : Nel mese di maggio alziamo lo sguardo verso la Madre di Dio, segno di consolazione e di sicura speranza, e… - virginiaraggi : Per la Festa dei Lavoratori, insieme al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, abbiamo reso omaggio al monu… - FMCastaldo : Condivido totalmente le parole di @Fedez sul #DdlZan . Lo ringrazio per aver avuto il coraggio di portare avanti qu… - cuccodoroa : Se #Morgan e #Bollani facessero un programma insieme si creerebbe l'occasione per elevare esponenzialmente la scars… - PAOLAMALACRIDA : RT @PaoloLabemolle: 'Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò.' Gv 14,14 Gesù insieme ti chiedo di smantellare tutti i piani… -