IndyCar, Texas race-1: Dixon domina la scena. Primo podio in carriera per McLaughlin

Per la quinta volta in carriera Scott Dixon vince in Texas nell'IndyCar Series. Nel catino di Fort Worth il pluricampione neozelandese è stato perfetto ed ha saputo gestire nel finale il ritorno di Scott McLaughlin (Penske #3). Il #9 del gruppo regala al Chip Ganassi Racing il secondo acuto stagionale dopo l'affermazione al Barber (Alabama) dello spagnolo Alex Palou. Le emozioni non sono mancate nella prima prova del doubleheader texano, l'unico per ora presente nel calendario 2021 della famosa serie americana riservata alle monoposto. Dixon, sei volte campione della serie, ha strappato dopo pochi metri la leadership al teammate Alex Palou #10, in pole grazie ai punti accumulati nelle prime due prove. Il duo di Ganassi ha iniziato ad imporre un ritmo impressionante, irraggiungibile per ...

Ultime Notizie dalla rete : IndyCar Texas Genesys 300 e XPEL 375, orari TV e format - FormulaPassion.it Il campionato Indycar sbarca in Texas per la terza e quarta gara del campionato 2021 . Saranno le prime sfide su ovale in questa stagione, e per l'occasione il format viene stravolto con due gare consecutive al ...

IndyCar - Texas 2021: anteprima e orari del weekend ... che vede al momento in testa ancora Alex Palou : sarà in grado di rimanere al vertice della classifica? IndyCar, Texas 2021: programma ed orari Sabato 1° maggio 18.30 " Prove libere 2 (90 minuti) 22.

IndyCar, doubleheader in Texas per il primo ovale in calendario OA Sport IndyCar, Texas race-1: Dixon domina la scena. Primo podio in carriera per McLaughlin Per la quinta volta in carriera Scott Dixon vince in Texas nell'IndyCar Series. Nel catino di Fort Worth il pluricampione neozelandese è stato perfetto ed ha saputo gestire nel finale il ritorno di Sc ...

IndyCar | Annullate le qualifiche per maltempo, griglia stabilita dalla classifica di campionato Non hanno avuto luogo le qualifiche della IndyCar Series al Texas Motor Speedway. A causa delle condizioni metereologiche che hanno interessato lo Stato americano, Gara 1 che scatterà tra poche ore av ...

