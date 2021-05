Grand Theft Auto 5 su PC diventa next-gen grazie all' installazione di oltre 1000 mod

Leggi su eurogamer

(Di domenica 2 maggio 2021) Il mondo continua ad attendere notizie sul prossimo capitolo di, già oggetto di numerosi leak ed indiscrezioni, ma GTA5 continua tutt'ora a regalarci diverse sorprese. O meglio, i modder continuano a regalarcele:alla loro elevata produttività, oggi nel 2021 siamo in grado di giocare ad un titolo ormai vecchio di quasi 7 anni, come se fosse una produzione-gen. Le mod grafiche esistenti per GTA5 sono veramente ottime e basta installarne un paio per notare un netto miglioramento nella resa grafica. Cosa succederebbe se, di queste mod, se ne installassero? Leggi altro...