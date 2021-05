GP Spagna: Acosta tris in mezzo al caos Moto3 (Di domenica 2 maggio 2021) Il GP di Spagna Moto3 è il regno del caos, ma ci pensa Pedro Acosta a rimettere a posto le cose. Al termine di un ultimo giro al cardiopalma, il rookie di KTM passa indenne la curva finale, segnando il terzo successo consecutivo. Dietro di lui Romano Fenati, che ritorna sul podio per la prima volta da Misano 2 del 2020. Il portacolori del Max Racing Team sopravvive alla carambola innescata da Deniz Oncu, che sbaglia la staccata tirando giù Jaume Masia e Darryn Binder. Andrea Migno sfiora il podio, che va al penalizzato Jeremy Alcoba. Ayumu Sasaki, Carlos Tatay, Jason Dupasquier, Niccolò Antonelli, Xavier Artigas e Ryusei Yamanaka completano la top ten. GP Spagna: cosa succede nella gara Moto3? Al via parte bene il poleman Tastuki Suzuki, ma la sua gioia è effimera. Il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 2 maggio 2021) Il GP diè il regno del, ma ci pensa Pedroa rimettere a posto le cose. Al termine di un ultimo giro al cardiopalma, il rookie di KTM passa indenne la curva finale, segnando il terzo successo consecutivo. Dietro di lui Romano Fenati, che ritorna sul podio per la prima volta da Misano 2 del 2020. Il portacolori del Max Racing Team sopravvive alla carambola innescata da Deniz Oncu, che sbaglia la staccata tirando giù Jaume Masia e Darryn Binder. Andrea Migno sfiora il podio, che va al penalizzato Jeremy Alcoba. Ayumu Sasaki, Carlos Tatay, Jason Dupasquier, Niccolò Antonelli, Xavier Artigas e Ryusei Yamanaka completano la top ten. GP: cosa succede nella gara? Al via parte bene il poleman Tastuki Suzuki, ma la sua gioia è effimera. Il ...

