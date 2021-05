Giulia Salemi confessa | “Dopo anni difficili ho trovato la felicità | Pierpaolo Pretelli mi comprende”

(Di domenica 2 maggio 2021)innamorata diOltre alla doppia partecipazione nello studio de L’Isola dei Famosi 15 per sostenere la madre Fariba Tehrani,ha anche ha rilasciato un paio di interviste dove ha parlato di amore e di lavoro. Ad esempio, al noto giornale nazionale Il Tempo l’influencer italo-persiana ha rivelato come va L'articolo proviene da KontroKultura.

MediasetPlay : #SalottoSalemi è lo show tutto al femminile condotto da Giulia Salemi: confessioni tra amiche, chicche di make-up..… - IlContiAndrea : Asia Argento e Giulia Salemi opinioniste subito #Isola - IlContiAndrea : Dopo i calci di Asia arrivano quelli di Giulia Salemi e tutti si incazzano. Destrutturare i presunti leader. Missione riuscita #isola - FHUDS0NS : #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaol… - ilaria47063851 : RT @senes_francesca: #salottosalemi #prelemi 1puntata) 29.5 2puntata) 6.7k 3puntata) 3.5k . Se tutti noi vedessi… -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Salemi

Lo hanno fatto con, Cecilia Rodriguez e Giovanni Ciacci la scorsa settimana ed anche con Elisa Isoardi e Drusilla Gucci che approderanno in studio nella puntata di lunedì. " Finalmente ...'Tu, famiglia'.e l'importante traguardo con Pierpaolo Pretelli. I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip, hanno festeggiato i due mesi di vita 'vera'e Pierpaolo Pretelli si sono ...Da tronista di 'Uomini e Donne' a cantante. Francesco Monte sta per coronare il suo grande sogno con l'uscita del singolo, 'Work This Out', nel quale duetta ...Giulia Salemi e Tommaso Zorzi commentano il monologo di Fedez sulla Lega omofoba al Concerto del Primo Maggio, ecco cosa ne pensano.