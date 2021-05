Feste e violazione del coprifuoco a Roma | multate 46 persone

AnsaRomaLazio : Covid: 2 feste e violazione coprifuoco,46 multati a Roma. #ANSA - ansa_lazio : Covid: 2 feste e violazione coprifuoco,46 multati a Roma - DUNDARKESAPLI : ROMA – CONTROLLI DEI CARABINIERI NEL LUNGO WEEKEND DEL PRIMO MAGGIO. ALTRE 2 FESTE INTERROTTE DAI MILITARI. SANZION… - AnsaToscana : Covid: a Firenze 32 multati per feste. 19 per violazione coprifuoco #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Feste violazione

Sono state 46, infatti, le persone sanzionate, 25 delle quali per aver partecipato a due... inoltre, i Carabinieri hanno complessivamente sanzionato altre 21 persone per ladel ...Il mancato rispetto per chi ha perso la vita è preoccupante: lo si può notare negli assembramenti senza regole e nelleclandestine organizzate. Ancora c'è molto da pedalare per uscire dalla pandemia, e occorre partire da comportamenti responsabili che molte volte non vengono osservati. A Imola dieci persone e ...L'intensificazione dei servizi di controllo del territorio disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma nel lungo fine settimana del I Maggio, oltre a scongiurare eventuali ...Intensificati i servizi di controllo del territorio da parte dei Carabinieri di Roma nel lungo fine settimana del I Maggio. Oltre a scongiurare eventuali fenomeni di illegalità o di degrado, gli agent ...