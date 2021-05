Donnarumma in lacrime dopo il confronto con i tifosi (Di domenica 2 maggio 2021) Situazione spiacevole per Donnarumma ieri mattina: duro confronto con i tifosi, il portiere ne sarebbe uscito in lacrime Il Milan ha battuto il Benevento e fatto un piccolo passo verso la Champions, ma da ieri sera non si fa che parlare di Gigio Donnarumma. La situazione del portiere, con il rinnovo che tarda ad arrivare, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 2 maggio 2021) Situazione spiacevole perieri mattina: durocon i, il portiere ne sarebbe uscito inIl Milan ha battuto il Benevento e fatto un piccolo passo verso la Champions, ma da ieri sera non si fa che parlare di Gigio. La situazione del portiere, con il rinnovo che tarda ad arrivare, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Eurosport_IT : Donnarumma avrebbe lasciato il confronto in lacrime ?????? #SerieA | #Milan | #Donnarumma - romanewseu : #Milan, i tifosi a #Donnarumma: “Resta e diventa il nostro #Totti”. Il portiere scoppia in lacrime dopo il confront… - phierpez : CorSera - Donnarumma in lacrime: agli ultras rivela di non avere ancora deciso il futuro - TuttoMercatoWeb : Confronto Donnarumma-ultras: il portiere, uscito in lacrime, non ha apprezzato. Ed è sotto pressione - GioeleUrso1 : Le lacrime di #Donnarumma dopo il confronto con la tifoseria dicono molto di quel che sta accadendo. Ribadisco, per… -