Covid Piemonte, oggi 702 contagi e 10 morti: bollettino 2 maggio (Di domenica 2 maggio 2021) Sono 702 i nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 2 maggio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 10 morti. Da ieri i guariti sono stati 609. L’indice di positività è pari al 7,5% di 9.377 tamponi eseguiti, di cui 3.815 antigenici. I ricoverati in terapia intensiva sono 203 (+3 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.034 (-50 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 13.236. Da inizio pandemia nella Regione sono morte 11.283 persone. Powered by WPeMatico Leggi su udine20 (Di domenica 2 maggio 2021) Sono 702 i nuovida Coronavirus insecondo ildi, 2. Nella tabella si fa riferimento ad altri 10. Da ieri i guariti sono stati 609. L’indice di positività è pari al 7,5% di 9.377 tamponi eseguiti, di cui 3.815 antigenici. I ricoverati in terapia intensiva sono 203 (+3 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.034 (-50 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 13.236. Da inizio pandemia nella Regione sono morte 11.283 persone. Powered by WPeMatico

infoitsalute : Covid Piemonte, oggi 702 contagi e 10 morti: bollettino 2 maggio - Z3r0Rules : RT @SilviaTeresa14: Il governatore del Piemonte Cirio, vuole imporre ai maturandi il vaccino covid, per accedere all'esame di maturità. Sie… - infoitinterno : Covid Piemonte, oggi 702 contagi e 10 morti: bollettino 2 maggio - SaracomemeSara : RT @SilviaTeresa14: Il governatore del Piemonte Cirio, vuole imporre ai maturandi il vaccino covid, per accedere all'esame di maturità. Sie… - yanez_72 : RT @SilviaTeresa14: Il governatore del Piemonte Cirio, vuole imporre ai maturandi il vaccino covid, per accedere all'esame di maturità. Sie… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Piemonte Covid Italia, 9.148 contagi e 144 morti: bollettino 2 maggio PIEMONTE - Sono 702 i nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 2 ... Da ieri registrati altri 15 morti, che portano il totale a 11.365 dall'inizio dell'emergenza covid - ...

Covid Italia, contagi e dati regioni: bollettino 2 maggio Dati su ricoveri e morti regione per regione Il bollettino Covid della Protezione Civile e di ogni ... da Toscana e Campania, da Piemonte a Veneto), da quelle della zona arancione (Sardegna da domani, ...

Coronavirus in Piemonte: il bollettino di domenica 2 maggio 2021 TorinoToday Covid India: è record di morti. Oggi partiti gli aiuti italiani Quasi 3.700 vittime in 24 ore: non se n'erano mai contate tante. Un C-130 dell'Aeronautica militare decollato con un sistema per produrre ossigeno. A Miami la scuola anti-vax ...

Covid Piemonte, oggi 702 contagi e 10 morti: bollettino 2 maggio I ricoverati in terapia intensiva sono 203 (+3 rispetto a ieri). Nella tabella si fa riferimento ad altri 10 morti. I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.034 (-50 rispetto a ieri) Sono 702 i nu ...

- Sono 702 i nuovi contagi da Coronavirus insecondo il bollettino di oggi, 2 ... Da ieri registrati altri 15 morti, che portano il totale a 11.365 dall'inizio dell'emergenza- ...Dati su ricoveri e morti regione per regione Il bollettinodella Protezione Civile e di ogni ... da Toscana e Campania, daa Veneto), da quelle della zona arancione (Sardegna da domani, ...Quasi 3.700 vittime in 24 ore: non se n'erano mai contate tante. Un C-130 dell'Aeronautica militare decollato con un sistema per produrre ossigeno. A Miami la scuola anti-vax ...I ricoverati in terapia intensiva sono 203 (+3 rispetto a ieri). Nella tabella si fa riferimento ad altri 10 morti. I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.034 (-50 rispetto a ieri) Sono 702 i nu ...