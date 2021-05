Concertone, Fedez pubblica su Twitter la telefonata con i vertici Rai: «Sono imbarazzato per voi» (Di domenica 2 maggio 2021) . Detto fatto. Dopo la smentita della Rai sul controllo del monologo del rapper, Fedez pubblica su Twitter la telefonata incriminata in cui la vice direttrice di Rai 3 Ilaria Capitani insieme ai suoi collaboratori gli chiedono di non fare nomi dei politici leghisti. «La Rai smentisce la censura. Ecco la telefonata intercorsa ieri sera dove la vice direttrice di Rai 3 Ilaria Capitani insieme ai suoi collaboratori mi esortano ad “adeguarmi ad un SISTEMA” dicendo che sul palco non posso fare nomi e cognomi». Su Twitter Fedez pubblica il vedo con l’audio della telefonata con i vertici Rai. Riportiamo la telefonata così come pubblicata da Fedez. La ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 2 maggio 2021) . Detto fatto. Dopo la smentita della Rai sul controllo del monologo del rapper,sulaincriminata in cui la vice direttrice di Rai 3 Ilaria Capitani insieme ai suoi collaboratori gli chiedono di non fare nomi dei politici leghisti. «La Rai smentisce la censura. Ecco laintercorsa ieri sera dove la vice direttrice di Rai 3 Ilaria Capitani insieme ai suoi collaboratori mi esortano ad “adeguarmi ad un SISTEMA” dicendo che sul palco non posso fare nomi e cognomi». Suil vedo con l’audio dellacon iRai. Riportiamo lacosì cometa da. La ...

