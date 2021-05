Quella sera di fronte al Raphael la lotta politica si trasformò in linciaggio da bar e ora social

Leggi su cityroma

(Di sabato 1 maggio 2021) Due giorni non come gli altri: 29 e 30 aprile 1993. Il Paese in cui viviamo, la sua parabolada allora, la cultura e gli umori diffusi in questi decenni, nascono in quei due giorni, tra i cazzotti che si scambiarono deputati leghisti eisti dopo il voto della Camera che aveva negato l’autorizzazione a procedere contro Bettino Craxi e la pioggia di monetine che sommerse il segretario del Psi il giorno dopo, dialla sua abitazione privata romana, l’Hotel Rapahel, in una messa in scena delche senza il cordone di polizia avrebbe potuto travalicare i confini del simbolico ma fu comunque devastante. Dieci giorni prima il referendum sulla legge elettorale aveva inflitto il colpo di grazia a una prima Repubblica già agonizzante, ferita a morte dalla tempesta di tangentopoli, e prima ...