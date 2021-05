Primo Maggio, Toniaccini (Anci): 'Dobbiamo progettare un nuovo sviluppo: il lavoro è un diritto e non un tormento' (Di sabato 1 maggio 2021) 'Il lavoro dovrebbe essere una grande gioia ed è ancora per molti tormento , tormento di non averlo, tormento di fare un lavoro che non serva, non giovi a un nobile scopo': inizia così, con una ... Leggi su perugiatoday (Di sabato 1 maggio 2021) 'Ildovrebbe essere una grande gioia ed è ancora per moltidi non averlo,di fare unche non serva, non giovi a un nobile scopo': inizia così, con una ...

makkox : primo maggio - teatrolafenice : ?? «Il meglio del vivere sta in un lavoro che piace e in un amore felice» (Umberto Saba). Buongiorno e buon primo m… - LauraPausini : Non li vedete ma ci sono sempre. Sono tanti professionisti, per loro il lavoro è fermo da più di un anno. Con l’aug… - Stwefy : Vuoto a perdere Noemi la cantò anche nella mia prima e unica volta al concerto del primo maggio, lacrimuccia ?? - emmegi_b : RT @MinaGianni: Il @primomaggioroma è ritornato Primo Maggio dopo le parole sane di @Fedez. Grande stima #PrimoMaggio -