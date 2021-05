Il gruppo contro Miryea. Gilles Rocca: “Per me non esiste più” (Video) (Di sabato 1 maggio 2021) Miryea e la reazione di Gilles Rocca: i naufraghi dopo la puntata di giovedì si sono scagliati contro Miryea Giorno 46 all‘Isola dei Famosi e il gruppo si scaglia contro Miryea per aver detto in puntata che Gilles Rocca ha chiesto ai suoi compagni d’avventura di votarlo. Angela Melillo ha i nervi tesi e scoppia in un pianto liberatorio. Mentre le altre naufraghe Francesca e Valentina cercano di confortarla. Angela non ha digerito di esser passata per una bugiarda durante la tredicesima puntata andata in onda giovedì 29 aprile. Da qui Miryea viene accusata dai primitivi di essere una bugiarda. Ecco cosa è successo il giorno dopo la diretta. La ragazza ignara si è avvicinata ad Angela per chiederle il ... Leggi su 361magazine (Di sabato 1 maggio 2021)e la reazione di: i naufraghi dopo la puntata di giovedì si sono scagliatiGiorno 46 all‘Isola dei Famosi e ilsi scagliaper aver detto in puntata cheha chiesto ai suoi compagni d’avventura di votarlo. Angela Melillo ha i nervi tesi e scoppia in un pianto liberatorio. Mentre le altre naufraghe Francesca e Valentina cercano di confortarla. Angela non ha digerito di esser passata per una bugiarda durante la tredicesima puntata andata in onda giovedì 29 aprile. Da quiviene accusata dai primitivi di essere una bugiarda. Ecco cosa è successo il giorno dopo la diretta. La ragazza ignara si è avvicinata ad Angela per chiederle il ...

Advertising

reportrai3 : Il sostegno di @VenetoStampa al comunicato del Cdr della Rai del Veneto e dell’Esecutivo @USIGRai a fianco di… - Marylu58121349 : RT @mymmouth: “La guerra non è fatta per essere vinta. È fatta per non finire mai” «La guerra è scatenata dal gruppo dominante contro i suo… - Petartrzz : RT @squopellediluna: 30/04/1950 eccidio di Celano: furono esplosi alcuni colpi di arma da fuoco contro un gruppo di braccianti agricoli ra… - MarioGnt : RT @mymmouth: @CriticaScient @lameduck1960 “La guerra non è fatta per essere vinta. È fatta per non finire mai” «La guerra è scatenata dal… - mariacarla1963 : RT @mymmouth: @CriticaScient @lameduck1960 “La guerra non è fatta per essere vinta. È fatta per non finire mai” «La guerra è scatenata dal… -