Fedez si scaglia contro Salvini e la sua gente concerto del primo Maggio nelle polemiche VIDEO

(Di sabato 1 maggio 2021), il famoso rapper e influencer, interrompe ildelorganizzato da CGIL, CISL e UIL per leggere un testo, inizialmente censurato dalla RAI.Dopo aver lottato per potersi esprimere liberamente, ha letto visibilmente emozionato un testo in cui sila Lega e i suoi più alti esponenti e in difesa del ddl Zan.Queste le sue dichiarazioni: "Come ci insegna il, nel nostro piccolo dobbiamo lottare per le cose importanti. Ovviamente da persona libera mi assumo tutte le responsabilità e le conseguenze di ciò che dico e faccio".La Rai nega di aver chiesto i testi, ma lui replica: "Ho le registrazioni".del discorso integrale?L'articolo Fatti di Gossip.

La conclusione di Fedez è di speranza: il rapper si augura "che i vari Pillon, Senatori e ... Leggi anche › Elodie si scaglia contro l'omofobia: "Indegni, non dovreste essere in Parlamento" La ... Infine, la Ferragni conclude il suo pensiero in questo modo: "Assecondare queste cose non è da uomini veri, è da codardi" Allo stesso tempo, proprio nelle ultime ore, Chiara ha caricato una Instagram ... Il rapper Fedez si scaglia ancora contro la Lega: questa volta a non essere piaciuto al cantante è stato il commento dell'assessore Laura Laviano.