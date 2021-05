F1, GP Portogallo 2021: orario d’inizio e come vedere in tv FP3 e qualifiche (Di sabato 1 maggio 2021) Oggi sabato 1° maggio si disputano le qualifiche del GP del Portogallo 2021, terza tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Portimao. I piloti si daranno battaglia per la conquista della pole position e si definisce la griglia di partenza della gara di domani. Si preannuncia grande spettacolo in terra lusitana, le prove libere del venerdì hanno messo in luce i primi equilibri del fine settimana e assisteremo a una grande lotta per scattare il più avanti possibile. Tutto lascia pensare a una lotta serrata tra le Mercedes e le Red Bull. Max Verstappen è pronto per punzecchiare Lewis Hamilton, attenzione anche alle seconde guide Valtteri Bottas e Sergio Perez desiderose di riscatto. La Ferrari spera di poter essere nelle posizioni nobili con Charles Leclerc e Carlos Sainz, sarà ancora battaglia con le McLaren di Lando Norris ... Leggi su oasport (Di sabato 1 maggio 2021) Oggi sabato 1° maggio si disputano ledel GP del, terza tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Portimao. I piloti si daranno battaglia per la conquista della pole position e si definisce la griglia di partenza della gara di domani. Si preannuncia grande spettacolo in terra lusitana, le prove libere del venerdì hanno messo in luce i primi equilibri del fine settimana e assisteremo a una grande lotta per scattare il più avanti possibile. Tutto lascia pensare a una lotta serrata tra le Mercedes e le Red Bull. Max Verstappen è pronto per punzecchiare Lewis Hamilton, attenzione anche alle seconde guide Valtteri Bottas e Sergio Perez desiderose di riscatto. La Ferrari spera di poter essere nelle posizioni nobili con Charles Leclerc e Carlos Sainz, sarà ancora battaglia con le McLaren di Lando Norris ...

