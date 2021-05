F1 GP Portogallo 2021, Binotto: “Contenti di Sainz, non la miglior qualifica per Leclerc” (Di sabato 1 maggio 2021) “Leclerc non ha fatto la sua miglior qualifica, non è stato nella sua migliore giornata. Sainz sta continuando a migliorare. Il bicchiere è mezzo pieno, se è vuoto è perché ci si aspettava di più da Charles. Oggi però siamo i migliori di quelli che inseguono”. Queste le parole con cui Mattia Binotto ha commentato a Sky Sport i risultati delle qualifiche del GP di Portogallo di F1, con Sainz che partirà quinto e Leclerc ottavo. “Siamo molto Contenti di Sainz per come si sta comportando, anche per la preparazione a queste qualifiche. Sapevamo che con le soft sarebbe stato difficile ma ha dimostrato concentrazione, impegno e voglia di fare bene. Le gomme rosse sono più ... Leggi su sportface (Di sabato 1 maggio 2021) “non ha fatto la sua, non è stato nella suae giornata.sta continuando aare. Il bicchiere è mezzo pieno, se è vuoto è perché ci si aspettava di più da Charles. Oggi però siamo ii di quelli che inseguono”. Queste le parole con cui Mattiaha commentato a Sky Sport i risultati delle qualifiche del GP didi F1, conche partirà quinto eottavo. “Siamo moltodiper come si sta comportando, anche per la preparazione a queste qualifiche. Sapevamo che con le soft sarebbe stato difficile ma ha dimostrato concentrazione, impegno e voglia di fare bene. Le gomme rosse sono più ...

SkySportF1 : ?? Verstappen comanda le #FP3 ?? Prima Ferrari a mezzo secondo I risultati ? - SkySportMotoGP : ? Moto distrutta per #MM93, pilota ok ?? Il video della caduta in curva 7 #SpanishGP ???? #SkyMotori #MotoGP… - SkySportF1 : Si va in pista a Portimao!! #FP3 alle 13 e qualifiche alle 16: LIVE su Sky Sport F1, canale 207 #PortugueseGP ????… - zazoomblog : LIVE F1 GP Portogallo in DIRETTA: 5° Sainz Leclerc in quarta fila. La griglia di partenza - #Portogallo #DIRETTA:… - _InvisibleIce_ : GP Portogallo, prove del sabato–01/05/2021 -