Ex di Temptation Island dice no al GF Vip: "Signorini mi voleva nella Casa, non credo di essere adatto ai reality"

Un discusso ex di Temptation Island sarebbe potuto diventare un concorrente della spiatissima Casa del GF Vip (non è chiaro se della passata o della prossima edizione), ma ha detto di no. A parlare svelando questo retroscena è stato l'attore Pietro Delle Piane, in una intervista a SuperGuidaTV dopo il caos avvenuto a Live Non...

