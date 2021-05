Conferenza stampa Inzaghi: «Genoa squadra in salute, sarà partita insidiosa» (Di sabato 1 maggio 2021) Simone Inzaghi ha parlato alla vigilia di Lazio-Genoa L’allenatore della Lazio Simone Inzaghi ha presentato la gara di domani contro il Genoa, attraverso il canale ufficiale Lazio Style Channel. LEGGI LA Conferenza INTEGRALE SU LAZIO NEWS 24 SENSAZIONI – «Noi veniamo da un’ottima partita disputata lunedì, ma adesso siamo concentrati su domani. sarà una partita insidiosa e contro una squadra in salute. Servirà una grande prestazione, perché vogliamo vincere» AVVERSARIO –«Il Genoa è una squadra organizzata e con un ottimo allenatore. Dovremo fare un’ottima partita, sapendo che troveremo un avversario tosto e duro». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 maggio 2021) Simoneha parlato alla vigilia di Lazio-L’allenatore della Lazio Simoneha presentato la gara di domani contro il, attraverso il canale ufficiale Lazio Style Channel. LEGGI LAINTEGRALE SU LAZIO NEWS 24 SENSAZIONI – «Noi veniamo da un’ottimadisputata lunedì, ma adesso siamo concentrati su domani.unae contro unain. Servirà una grande prestazione, perché vogliamo vincere» AVVERSARIO –«Ilè unaorganizzata e con un ottimo allenatore. Dovremo fare un’ottima, sapendo che troveremo un avversario tosto e duro». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Roma, Fonseca: "Sono un professionista, bilanci alla fine"

In vista del match contro la Sampdoria, Paulo Fonseca è intervenuto in conferenza stampa: 'Io sono un professionista, sono motivato fino alla fine della stagione, non penso oltre. Penso che qui tutti noi dobbiamo essere professionisti e difendere la Roma con la stessa ...

Foggia, Marchionni: 'Contro il Catania per il settimo posto'

Obiettivo settimo posto, lo stesso obiettivo del Palermo. L'allenatore del Foggia Marco Marchionni si è espresso in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Catania evidenziando i pericoli della gara. 'Sarà tosta - ha dichiarato Marchionni - . Il Catania è composto da calciatori esperti che conoscono la ...

