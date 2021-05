Chi è Antonio Iovine, il boss della Camorra che dal 2014 collabora con la giustizia (Di sabato 1 maggio 2021) Stasera la rete ammiraglia Rai riproporrà la messa in onda di ‘Sotto copertura’, la miniserie che ripercorre le indagini e l’arresto di Antonio Iovine, boss dei Casalesi, oggi in prigione e collaboratore di giustizia. Tra fiction e una realtà ‘pittoresca’, per usare un eufemismo, Antonio Iovine è sicuro un personaggio che, nel bene e soprattutto nel male, merita di essere conosciuto. LEGGI ANCHE => 35 anni fa il Maxiprocesso a Palermo: quali sono le Mafie in Italia oggi? Antonio Iovine, il boss pentito Figura di spicco della Camorra, insieme a Michele Zagaria e Francesco Schiavone, ha avuto il quasi monopolio della cronaca di mafia da un ventennio ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 1 maggio 2021) Stasera la rete ammiraglia Rai riproporrà la messa in onda di ‘Sotto copertura’, la miniserie che ripercorre le indagini e l’arresto didei Casalesi, oggi in prigione etore di. Tra fiction e una realtà ‘pittoresca’, per usare un eufemismo,è sicuro un personaggio che, nel bene e soprattutto nel male, merita di essere conosciuto. LEGGI ANCHE => 35 anni fa il Maxiprocesso a Palermo: quali sono le Mafie in Italia oggi?, ilpentito Figura di spicco, insieme a Michele Zagaria e Francesco Schiavone, ha avuto il quasi monopoliocronaca di mafia da un ventennio ...

nzingaretti : 'Odio gli indifferenti. Credo che vivere voglia dire essere partigiani. Chi vive veramente non può non essere citta… - AZZUROAMD : @marifcinter Ok Antonio, ma chi ha cambiato l'inno allo stadio? - Antonio_Caramia : RT @Antonio_Caramia: Secondo questo articolo, vi sono interessi economici nel promuovere ancora l'idrossiclorochina come cura contro il Cov… - antonio_carota : RT @colvieux: #Covid Attivato presso il presidio Columbus della Fondazione Policlinico Gemelli di Roma un 'Day Hospital Post Covid'. Anche… - RobertoRenga : RT @RITADILULLO1: @RobertoRenga : felicità, vurrìa sapé chedé chesta parola, vurrìa sapé che vò significà. Sarà gnuranza 'a mij, mancanza'… -