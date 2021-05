Benevento, il presidente Vigorito: “Chiedo ai giocatori di ripetere la gara fatta con la Juve” (Di sabato 1 maggio 2021) Oreste Vigorito, presidente del Benevento, ha parlato ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal match in programma questa sera contro il Milan: “Non è stata una settimana facile. Il lunedì sembravamo tutti tornati da un posto non bello. Poi da martedì si è pensato alla partita, il lavoro dei tecnici è stato necessario e ci ha consentito di liberare la testa da brutti pensiero. Per noi San Siro deve essere un momento di ripartenza per un finale di stagione difficile. Chiedo ai giocatori di ripetere la gara fatta con la Juve. In campo voglio un Benevento che sa i propri limiti e prova superarli con umiltà ma anche con la consapevolezza che per un’altra occasione non sempre i Golia battono i Davide. Speriamo che oggi ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 1 maggio 2021) Orestedel, ha parlato ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal match in programma questa sera contro il Milan: “Non è stata una settimana facile. Il lunedì sembravamo tutti tornati da un posto non bello. Poi da martedì si è pensato alla partita, il lavoro dei tecnici è stato necessario e ci ha consentito di liberare la testa da brutti pensiero. Per noi San Siro deve essere un momento di ripartenza per un finale di stagione difficile.aidilacon la. In campo voglio unche sa i propri limiti e prova superarli con umiltà ma anche con la consapevolezza che per un’altra occasione non sempre i Golia battono i Davide. Speriamo che oggi ...

