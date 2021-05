Arrestati dai Ros, due uomini che hanno eseguito un atto di terrorismo in un centro vaccinale (Di sabato 1 maggio 2021) Arrestati dai Carabinieri del Ros, i due attentatori no-vax responsabili dell'atto di terrorismo compiuto ai danni di un hub vaccinale di Brescia Brescia, Arrestati due no-vax: il 3 aprile avevano compiuto un attentato in un hub vaccinale su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 1 maggio 2021)dai Carabinieri del Ros, i due attentatori no-vax responsabili dell'dicompiuto ai danni di un hubdi Brescia Brescia,due no-vax: il 3 aprile avevano compiuto un attentato in un hubsu Notizie.it.

_Carabinieri_ : Con i loro furti, due borseggiatori erano diventati l’incubo del quartiere romano della Magliana: arrestati dai… - osporconatore : @catlatorre Ennesimo tweet da fumo negli occhi che cerca di distogliere l’attenzione dai #Br arrestati in Francia..… - Claudoc3 : RT @ChiodiDonatella: #BRIGATISTIROSSI ARRESTATI IN #FRANCIA ORA'BRAVA GENTE'? #COMPAGNI, NON CI PROVATE 'Ex terroristi? No, #terroristi. P… - Magamag76377872 : RT @ChiodiDonatella: #BRIGATISTIROSSI ARRESTATI IN #FRANCIA ORA'BRAVA GENTE'? #COMPAGNI, NON CI PROVATE 'Ex terroristi? No, #terroristi. P… - spinassunta : RT @ChiodiDonatella: #BRIGATISTIROSSI ARRESTATI IN #FRANCIA ORA'BRAVA GENTE'? #COMPAGNI, NON CI PROVATE 'Ex terroristi? No, #terroristi. P… -