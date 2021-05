Anna Tatangelo a Verissimo | “La vita va avanti”

Leggi su zon

(Di sabato 1 maggio 2021) C’è un nuovo amore nelladi? La cantante, ospite questo pomeriggio a “”, è sibillina E’ uscito ieri, venerdì 30 Aprile 2021 – ed è disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali – Serenata, il nuovo singolo di, che oggi lo ha presentato per la prima volta dal vivo nel corso di, rotocalco del pomeriggio pre-festivo di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Nel corso dell’intervista a margine, la voce di Ragazza di Periferia, ha parlato per la prima volta in televisione della fine della sua storia con il collega Gigi d’Alessio andata– tra alti e bassi – per ben quattordici anni. “Quando sai di avercela messa tutta, di aver fatto del tuo meglio, ti dici – va bene così – ” E ...