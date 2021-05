A Roma il Recovery servirà a unire la città alla campagna

(Di sabato 1 maggio 2021) Nel quadro di generale delusione per i soldi che ilplan destinaCapitale, ci sono 106 milioni che qui arriveranno all’interno di 14 progetti nazionali strategici inseriti dal governo nel piano per i “grandi attrattori culturali”, su cui saranno investiti un totale di 1,46 miliardi. Uno di questi riguarda appunto. Si tratta del Progetto Urbs, il cui obbiettivo è valorizzare e mettere in connessione il Museo nazionaleno e il Parco archeologico dell’Appia antica, unendo la. L’Mnr, che di quei 106 milioni se ne prenderà una settantina, è una realtà complessa che comprende Palazzo Altemps, Terme di Diocleziano, Crypta Balbi e Palazzo Massimo, sotto la guida di Stéphane Verger. Tra queste, il sito che avrà bisogno di ...

Advertising

fattoquotidiano : BLITZ DI GREENPEACE / I MINISTERI CAMBIANO NOME 'Il Pnrr è una finzione ecologica': ecco come sono stati modificat… - micittastato : ?? 'Indipendente dalla localizzazione materiale dei nuovi investimenti (soprattutto al Sud), l'asse del potere econo… - thewaterflea : RT @EsteriLega: (ANSA) - ROMA, 30 APR - Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, a quanto si apprende da fonti di governo, è stato invia… - EsteriLega : (ANSA) - ROMA, 30 APR - Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, a quanto si apprende da fonti di governo, è sta… - DaniR64 : RT @iltrenoromalido: Il Recovery Plan lascia Roma a bocca asciutta. Poche risorse per gli investimenti necessari al rilancio della città, p… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Recovery

RomaToday

...state visitate lo scorso anno da 4 milioni 950 mila persone (di cui 4 milioni e mezzo solo a), ... Bisogna aiutare subito l'intero settore senza attendere ciò che potrà portarci ilplan, ......contro il tempo di Alessandro Mantovani Il dossier Confindustria assalta i miliardi delSe ...Procura di Milano e mantenuta per valutare se possa riguardare magistrati della Procura di. La ...1,46 miliardi per restaurare l'impero, dal centro alla periferia dell'Appia antica Nel quadro di generale delusione per i soldi che il Recovery plan destina alla Capitale, ci sono 106 milioni che qui ...Nella nostra regione la peggiore performance a livello nazionale. Previsioni cupe anche per quest’anno: durante la pandemia i 97 siti museali e archeologici del Lazio hanno segnato l’89,7% in meno di ...