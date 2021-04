Vaticano, nuova decisione del Papa per i guadagni dei dipendenti (Di venerdì 30 aprile 2021) Vaticano, arriva una importante decisione da parte del Papa in merito ai comportamenti dei dipendenti. Regole rigide e severe per tutti Arriva una svolta importante nel Vaticano nella lotta alla corruzione ed alla ricerca dell’assoluta trasparenza da parte di tutti i dipendenti. Con la Lettera Apostolica in forma Motu Propria il Papa ha esposto le L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 30 aprile 2021), arriva una importanteda parte delin merito ai comportamenti dei. Regole rigide e severe per tutti Arriva una svolta importante nelnella lotta alla corruzione ed alla ricerca dell’assoluta trasparenza da parte di tutti i. Con la Lettera Apostolica in forma Motu Propria ilha esposto le L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

fattoquotidiano : VATICANO Il Papa vara una nuova legge anticorruzione. I dirigenti non dovranno avere condanne definitive né essere… - Marco7Peroni : RT @sole24ore: Vaticano, nuova «stretta» di Francesco sulla trasparenza finanziaria: nessun regalo sopra 40 euro - Teresa12401552 : RT @RaffaAngela: Il vaticano approva nuova legge anticorruzione. Noi, con la legge spazzacorrotti in vigore dal 31 gennaio 2019, siamo inte… - melo_1970 : RT @RaffaAngela: Il vaticano approva nuova legge anticorruzione. Noi, con la legge spazzacorrotti in vigore dal 31 gennaio 2019, siamo inte… - RaffaAngela : Il vaticano approva nuova legge anticorruzione. Noi, con la legge spazzacorrotti in vigore dal 31 gennaio 2019, sia… -