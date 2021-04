Vaccini, Rezza: nessun limite di età su seconda dose AstraZeneca (Di venerdì 30 aprile 2021) "Per ora per AstraZeneca non cambia nulla. nessuna limitazione di età per la seconda dose", ha detto il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, nel punto stampa ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 30 aprile 2021) "Per ora pernon cambia nulla.a limitazione di età per la", ha detto il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni, nel punto stampa ...

Advertising

Affaritaliani : Vaccini, Rezza: nessun limite di età su seconda dose AstraZeneca - infoitinterno : Vaccini, Rezza: Completare presto e bene anziani e fragili, poi giovani - infoiteconomia : Vaccini, Rezza: Su seconda dose AstraZeneca per ora non cambia nulla - CaihongJames : RT @MinisteroSalute: #VaccinesWork??Settimana europea e mondiale delle vaccinazioni, 7 giorni per ricordare l’importanza dei vaccini per la… - Agenas_Salute : RT @MinisteroSalute: #VaccinesWork??Settimana europea e mondiale delle vaccinazioni, 7 giorni per ricordare l’importanza dei vaccini per la… -