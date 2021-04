Tutti vogliono Vlahovic, ma Commisso chiede una cifra da top player (Di venerdì 30 aprile 2021) Gli occhi di diversi club sono puntati su Dusan Vlahovic. Ma le richieste del presidente Commisso potrebbero far vacillare le pretendenti. Quella di Dusan Vlahovic è stata una stagione ai limiti dell’incredibile. Una vera e propria esplosione, per la quale ringrazia sentitamente il suo club. I gol dell’attaccante serbo, infatti, ad oggi risultato davvero decisivi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 30 aprile 2021) Gli occhi di diversi club sono puntati su Dusan. Ma le richieste del presidentepotrebbero far vacillare le pretendenti. Quella di Dusanè stata una stagione ai limiti dell’incredibile. Una vera e propria esplosione, per la quale ringrazia sentitamente il suo club. I gol dell’attaccante serbo, infatti, ad oggi risultato davvero decisivi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

francirisso : RT @cpetruccioli: Domanda a @EnricoLetta Non capisco come si possa fare un CAMPOLARGO escludendo in partenza @ItaliaViva e respingendo così… - Elisabettastef5 : RT @Babi0990: Tu non sei per tutti. Ma non perché non ti vogliono, ma perché non ti meritano #ÖzgeGürelMrWrong #QuiMediaset - serieAnews_com : ???? Tutti vogliono Vlahovic, ma Commisso chiede una cifra da top player - xx_Fabrizio_xx : USB 3.0, tutti la vogliono quasi nessuno la usa. Il 99% dei cavi sono a bassa velocità - NinnyDomain : @ilragazzotopo @RiccardoValoti Se svegliano la mattina tutti i giorni volendo gestione romana, allenatore italiano… -