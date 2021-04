Tragedia al pellegrinaggio in Israele, calca durante il raduno a Meron (Di venerdì 30 aprile 2021) Oltre centomila presenti all’evento religioso che si è svolto in Galilea. Alcune gradinate avrebbero ceduto, o forse colpa della calca, si è innescato il panico e nel fuggi fuggi sono rimaste schiacciate numerose persone. Una calca densissima, la folla di pellegrini che si avvicina alla tomba del saggio rabbino Shimon Bar Yohai del II secolo. Poi alcuni che scivolano causa sovraffollamento, altri che li travolgono o fuggono. Il raduno ebraico di Lag ba-Omer (che ricorda la ribellione ebraica del 132 d.C contro le legioni romane), il primo grande evento autorizzato dall’emergenza coronavirus al quale quest’anno hanno partecipato più di centomila persone, è finito in Tragedia. Sono almeno 44 le persone morte – tra le quali ci sono anche bambini -, e oltre 150 i feriti sul Monte Meron, in Galilea, dove ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 30 aprile 2021) Oltre centomila presenti all’evento religioso che si è svolto in Galilea. Alcune gradinate avrebbero ceduto, o forse colpa della, si è innescato il panico e nel fuggi fuggi sono rimaste schiacciate numerose persone. Unadensissima, la folla di pellegrini che si avvicina alla tomba del saggio rabbino Shimon Bar Yohai del II secolo. Poi alcuni che scivolano causa sovraffollamento, altri che li travolgono o fuggono. Ilebraico di Lag ba-Omer (che ricorda la ribellione ebraica del 132 d.C contro le legioni romane), il primo grande evento autorizzato dall’emergenza coronavirus al quale quest’anno hanno partecipato più di centomila persone, è finito in. Sono almeno 44 le persone morte – tra le quali ci sono anche bambini -, e oltre 150 i feriti sul Monte, in Galilea, dove ...

Advertising

paoloangeloRF : Tragedia al pellegrinaggio, calca durante raduno a Meron: oltre 40 morti in Israele - zazoomblog : “44 morti e 150 feriti”. Il pellegrinaggio finisce in tragedia tra le vittime anche tanti bambini - #morti #feriti… - periodicodaily : Israele: tragedia al pellegrinaggio sul Monte Meron #Israele #MonteMeron @Billa42_ - amohadanani : RT @RSInews: Panico tra la folla, decine di vittime - Il pellegrinaggio degli ebrei ortodossi sul Monte Meron in Israele si è trasformato i… - Billa42_ : Israele: tragedia al pellegrinaggio sul Monte Meron -