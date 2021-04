Traffico Roma del 30-04-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 30 aprile 2021) LuceverdeBen ritrovati dalla redazione in studio Gianfranco Bellomointenso e rallentato sulla Cassia con coda a partire dalla Giustiniana a via Due Ponti nelle due direzioni stessa situazione sulla via trionfale da via ipogeo degli Ottavi a Monte Mario coda persu via di Torrevecchia n direzione Boccea sulla Salaria rallentamenti dall’aeroporto dell’Urbe fino a via Prati Fiscali e la polizia locale Ci segnala un incidente avvenuto in via del Trullo con rallentamenti presso via Brugnato sul tratto Urbano dell’a24 si sta in coda in prossimità dell’ingresso per la tangenziale in zona Eur manifestazione nelle vicinanze della sede INPS di via Ciro il Grande con possibili chiusure ripercussioni ali fine per il trasporto pubblico a causa di un guasto tecnico per la stazione Bologna la metro ...