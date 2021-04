The Queen’s Gambit (La regina degli scacchi) – Recensione (Di venerdì 30 aprile 2021) The Queen’s Gambit (La regina degli scacchi) è una miniserie televisiva statunitense basata sull’omonimo romanzo del 1983 di Walter Tevis e distribuita dal 23 ottobre 2020 su Netflix. Questa recente serie di Netflix ci racconta la storia di un genio degli scacchi, e anche la storia di dipendenze e di perdite. Beth Harmon (Anya Taylor Joy),è una ragazzina che vive in un orfanotrofio e trova conforto solo in due cose: le partite a scacchi con il bidello, il signor Shaibel, e le piccole pillole verdi che l’ Istituto adopera per “educare i suoi ospiti”. Nell’oscurità della notte, le basta fissare il soffitto e trovarsi subito in una partita a scacchi, paralizzata dal movimento di ogni pezzo. Diventerà una campionessa di ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 30 aprile 2021) The(La) è una miniserie televisiva statunitense basata sull’omonimo romanzo del 1983 di Walter Tevis e distribuita dal 23 ottobre 2020 su Netflix. Questa recente serie di Netflix ci racconta la storia di un genio, e anche la storia di dipendenze e di perdite. Beth Harmon (Anya Taylor Joy),è una ragazzina che vive in un orfanotrofio e trova conforto solo in due cose: le partite acon il bidello, il signor Shaibel, e le piccole pillole verdi che l’ Istituto adopera per “educare i suoi ospiti”. Nell’oscurità della notte, le basta fissare il soffitto e trovarsi subito in una partita a, paralizzata dal movimento di ogni pezzo. Diventerà una campionessa di ...

Tonevelour : THE QUEEN IS BACKWKIZSJJSKSJSSI S - janjangvu : IT WAS UNEXPECTED se ne esce così e ogni volta che sento la sua voce il mio cuore fa qualcosa mi viene veramente da… - principetambien : Primo episodio di The Handmaid's Tale 4 ed è già Emmy per questa queen - incognitofculon : @biscottoverde Il creatore di Queen's Gambit, Scott Frank, fa anche un adattamento di Vladimir Nabokov intitolato '… - Geeck_O : Questa sera alle 9 sul mio twitch, The Queen's Battle 2 edizione, ci saranno pure 3 importanti annunci e open loung… -

Ultime Notizie dalla rete : The Queen’s Weekend a San Biagio con la Del Buono - tutti gli iscritti Queen Atletica