Stop allo smartphone ai minori di 12 anni, multe ai genitori che non vigilano: la proposta di legge dell'ex ministro Fioramonti. TESTO [PDF]

Stop a smartphone e tablet ai bambini con un'età inferiore a 12 anni. Per i genitori, che non vigileranno, multe da 300 a 1500 euro. È una proposta di legge presentata alla Camera, lo scorso 15 marzo, da un gruppo di esponenti ex M5S, tra cui l'ex ministro all'Istruzione, Lorenzo Fioramonti.

