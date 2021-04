Stefano Bettarini su Tommaso Zorzi | “È un prezzemolino e acchiappa tutto | a finire nel dimenticatoio ci metti un secondo”

Leggi su biccy

(Di venerdì 30 aprile 2021)hanno condiviso (per tre giorni) la casa del Grande Fratello Vip e durante una diretta via Instagram con il paparazzo Maurizio Sorge – come riportato da GossipeTv – ha sparato a zero sue tutti.lo avevo rimosso #tzvip #likeoppini pic.twitter.com/LX0kvkx6c9 — SIGNOR GIOVANNI (@GIOVANNI 1979) April 18, 2021 In merito agli opinionisti de L’Isola dei Famosi,ha dichiarato: “Non mi toccare questo tasto. Per fare l’opinionista devi avere una voce piacevole. Lì non ce n’è. Mi irritano, mi viene da cambiare canale“. E suha detto: “È un parac**o, molto sveglio per l’età che ha, ma credo che abbia semplicemente sfruttato tutta la cornicina ...