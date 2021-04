Softball, Italia: un raduno e l’All Star Game nel mese di maggio (Di venerdì 30 aprile 2021) Dopo essere tornata dall’America dove ha sostenuto un training camp e alcune amichevoli internazionali, la nazionale Italiana di Softball non si ferma. Come comunicato dalla FIBS infatti, le ragazze di Enrico Pizzolini andranno incontro – nel mese di maggio – a un nuovo raduno, dal 7 al 9 in quel di Caronno Pertusella (Varese) e a una nuova sfida: quella dell’All Star Game, con una selezione del Campionato Italiano (torneo che inizierà nelle prossime settimane), che si disputerà sabato 8 nello stadio della cittadina lombarda. Nuovo raduno e nuove (15 convocate): andiamo a scoprire chi sono. Cognome Nome POS B T 1 Abacherly Brittany ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 aprile 2021) Dopo essere tornata dall’America dove ha sostenuto un training camp e alcune amichevoli internazionali, la nazionalena dinon si ferma. Come comunicato dalla FIBS infatti, le ragazze di Enrico Pizzolini andranno incontro – neldi– a un nuovo, dal 7 al 9 in quel di Caronno Pertusella (Varese) e a una nuova sfida: quella del, con una selezione del Campionatono (torneo che inizierà nelle prossime settimane), che si disputerà sabato 8 nello stadio della cittadina lombarda. Nuovoe nuove (15 convocate): andiamo a scoprire chi sono. Cognome Nome POS B T 1 Abacherly Brittany ...

Advertising

ilSaronno : Softball, l’Italia (con tanto Saronno) chiude in bellezza la trasferta in Florida - LauraFama2 : RT @FIBSpress: Segnali di crescita per #ItaliaSoftball nel secondo doubleheader, ma a Fort Myers le canadesi vincono entrambe le sfide. Il… - theshieldofspo1 : Ecco cos'e successo a Fort Myers tra #Canada e #Italia! #softball - ilSaronno : Softball: le saronnesi Longhi e Filler non bastano all’Italia. Ancora sconfitta col Canada - show_fieldcast : RT @FIBSpress: Segnali di crescita per #ItaliaSoftball nel secondo doubleheader, ma a Fort Myers le canadesi vincono entrambe le sfide. Il… -

Ultime Notizie dalla rete : Softball Italia Softball, le azzurre migliorano ma cedono il passo al Canada La serie di test negli Stati Uniti non è ancora finita: stanotte, l'Italia affronterà la Florida International University (first pitch alle ore 18 locali, ore 24 in Italia). Potrete seguire la ...

Softball, l'Italia si prepara a due test amichevoli contro il Canada La Nazionale italiana di softball si trasferisce a Fort Myers, in Florida, per prepararsi ad altri due incontri amichevoli, ... Inoltre, rientrano in una serie di amichevoli ad alto livello per l'Italia, ...

Raduno e All-Star Game a Caronno Pertusella per Italia Softball Federazione Italiana Baseball Softball, Italia: Mike Candrea entra nello staff tecnico come special advisor Un colpo importantissimo. Mike Candrea entra a far parte dello staff tecnico della nazionale italiana di softball in qualità di special advisor. A ufficializzare l'ingresso del coach è la FIBS con una ...

Quattro Holguineros nel baseball italiano Noelle Gonzalez Sanami. Foto: Angle Radio Quattro persone di Holguin avranno attività a partire dal prossimo maggio a La Liga Il Baseball A, che sarà ...

La serie di test negli Stati Uniti non è ancora finita: stanotte, l'affronterà la Florida International University (first pitch alle ore 18 locali, ore 24 in). Potrete seguire la ...La Nazionale italiana disi trasferisce a Fort Myers, in Florida, per prepararsi ad altri due incontri amichevoli, ... Inoltre, rientrano in una serie di amichevoli ad alto livello per l', ...Un colpo importantissimo. Mike Candrea entra a far parte dello staff tecnico della nazionale italiana di softball in qualità di special advisor. A ufficializzare l'ingresso del coach è la FIBS con una ...Noelle Gonzalez Sanami. Foto: Angle Radio Quattro persone di Holguin avranno attività a partire dal prossimo maggio a La Liga Il Baseball A, che sarà ...