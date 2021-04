Smart Working, cambia tutto col Decreto proroghe: i dettagli (Di venerdì 30 aprile 2021) cambia tutto per lo Smart Working nella pubblica amministrazione. Il Consiglio dei ministri che si è tenuto nella giornata di ieri ha approvato il Decreto legge proroghe, decretando l’eliminazione dell’obbligo dello Smart Working nella Pa, di conseguenza, i dipendenti non saranno più costretti al “lavoro agile”, anche se non è ben chiaro se si tratterà di una scelta o meno. Smart Working, le novità del nuovo Dl (Foto SkyTg24)Il Decreto in questione, nominato “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” si compone in totale di 11 diversi articoli che contengono novità per una serie di ambiti, a cominciare dai documenti in scadenza, che saranno validi fino al prossimo 30 settembre. Di ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 30 aprile 2021)per lonella pubblica amministrazione. Il Consiglio dei ministri che si è tenuto nella giornata di ieri ha approvato illegge, decretando l’eliminazione dell’obbligo dellonella Pa, di conseguenza, i dipendenti non saranno più costretti al “lavoro agile”, anche se non è ben chiaro se si tratterà di una scelta o meno., le novità del nuovo Dl (Foto SkyTg24)Ilin questione, nominato “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” si compone in totale di 11 diversi articoli che contengono novità per una serie di ambiti, a cominciare dai documenti in scadenza, che saranno validi fino al prossimo 30 settembre. Di ...

