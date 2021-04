Scommesse senza licenza. Denunciato gestore internet point (Di venerdì 30 aprile 2021) Lo scorso 25 aprile il personale della Squadra Polizia Amministrativa della Questura hanno sottoposto a controllo un internet point del Quartiere Tamburi, all’interno del quale veniva svolta regolarmente un’attività di raccolta Scommesse senza il previsto titolo autorizzativo. I poliziotti hanno accertato che sul bancone era presente la postazione per raccolta Scommesse, collegata al sito “90bet”, insieme ad una stampante laser ed ad un monitor roteato verso i clienti in modo tale da verificare l’eventuale giocata. Inoltre, all’interno della struttura era inoltre presente anche altro materiale a disposizione dei giocatori, come penne e palinsesti di offerte di gioco relativi ad eventi sportivi del giorno prima. Ad ulteriore conferma dell’effettivo svolgimento dell’attività di raccolta ... Leggi su tarantinitime (Di venerdì 30 aprile 2021) Lo scorso 25 aprile il personale della Squadra Polizia Amministrativa della Questura hanno sottoposto a controllo undel Quartiere Tamburi, all’interno del quale veniva svolta regolarmente un’attività di raccoltail previsto titolo autorizzativo. I poliziotti hanno accertato che sul bancone era presente la postazione per raccolta, collegata al sito “90bet”, insieme ad una stampante laser ed ad un monitor roteato verso i clienti in modo tale da verificare l’eventuale giocata. Inoltre, all’interno della struttura era inoltre presente anche altro materiale a disposizione dei giocatori, come penne e palinsesti di offerte di gioco relativi ad eventi sportivi del giorno prima. Ad ulteriore conferma dell’effettivo svolgimento dell’attività di raccolta ...

