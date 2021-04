(Di venerdì 30 aprile 2021) Housemarque Games ha rilasciato, in occasione dell’arrivo sul mercato di, undi lancio davvero d’impatto: guardiamolo insieme proprio oggi che potremo averlo fra le mani Uno dei titoli più attesi di questo primo semestre del 2021, insieme al neo arrivato sul mercato Nier Replicant e il venturo Resident Evil Village, è sicuramente. Chiacchieratissima e attesissima esclusiva PlayStation 5, il titolo di Housemarque Games è un più che promettente sparatutto in terza persona con elementi roguelike e un’atmosfera a metà fra l’affascinante e il terribilmente inquietante. Il gioco è già, da diversi giorni, in preload e l’azienda ha diffuso i primi 45 minuti di gameplay in modo ufficiale, oltre alla solita lista trofei che serve sempre ad attirare i collezionisti di statuette ...

Advertising

tuttoteKit : #Returnal è finalmente disponibile: ecco il trailer di lancio! #HousemarqueGames #PS5 #Sony #tuttotek - Imperator_98 : RT @PlayStationIT: Domani #Returnal sarà finalmente disponibile! Rompi il cerchio! #PS5 - it_players : RT @PlayStationIT: Domani #Returnal sarà finalmente disponibile! Rompi il cerchio! #PS5 - GiovanniParossi : RT @PlayStationIT: Domani #Returnal sarà finalmente disponibile! Rompi il cerchio! #PS5 - PlayStationIT : Domani #Returnal sarà finalmente disponibile! Rompi il cerchio! #PS5 -

Ultime Notizie dalla rete : Returnal finalmente

... potretetornare a casa per l'ultima volta in modo da sbloccare il trofeo relativo alle visite in casa. Una volta conclusa la cutscene, avrete ottenuto l'ultimo oggetto chiave di, ...è arrivato il giorno di, la tanto attesa esclusiva PlayStation 5 sviluppata da Housemarque, gli stessi di Nex Machina e Resogun ( Voto: 9 - Recensione ) La voglia di next - gen è ...Salve a tutti! Finalmente il lancio di Returnal si avvicina. Non vediamo l’ora di far provare a tutti voi il nostro titolo più grande e ambizioso di sempre. Prima di lasciarvi avventurare in questo mi ...Housemarque Games ha rilasciato, in occasione dell'arrivo di Returnal, un trailer di lancio davvero d'impatto: guardiamolo insieme.