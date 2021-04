Primo maggio e zona gialla: chilometri di coda lungo la Statale 36 e la 38 (Di venerdì 30 aprile 2021) Con la zona gialla e il week end del Primo maggio , tornano le code sulle Statali 36 e 38 . I serpentoni di auto incolonnate lunqo queste strade non sono certo una novità, ma di questi tempi raramente ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 30 aprile 2021) Con lae il week end del, tornano le code sulle Statali 36 e 38 . I serpentoni di auto incolonnate lunqo queste strade non sono certo una novità, ma di questi tempi raramente ...

Advertising

Tg3web : Con una performance virtuale del tutto inedita, in tre grandi stazioni, Ermal Meta presenta un nuovo singolo che po… - chetempochefa : Dopo il grande successo di LOL e la conduzione del Concertone del Primo Maggio, domenica a #CTCF su @RaiTre da… - Raiofficialnews : ??“Quanti confini può superare una canzone?” In diretta dall’@AuditoriumPdM di Roma, il #concertone del… - AngeloNozza : RT @PpBombardieri: ?? 7.00 Intervista a Rai Parlamento su Rai1 ?? 10.30 Intervista a RadioRai1 ?? 10.50 Intervista a Rainews24 (in diretta da… - RadioSienaTV : Primo Maggio, le celebrazioni CGIL dalle 11 su Siena Tv - -