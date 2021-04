Pneumatici, ecco come cambia l’etichettatura a partire dal 1 maggio (Di venerdì 30 aprile 2021) Sono passati dieci anni dall’introduzione della prima etichettatura europea per i Pneumatici, che ne attesta le conformità di utilizzo e ne classifica le performance rispetto a tre criteri principali: resistenza al rotolamento, aderenza sul bagnato e rumore di rotolamento sull’asfalto. Dopo un decennio, dal 1 maggio 2021, l’etichettatura si aggiorna e per la prima volta diventa obbligatoria anche per le gomme di autobus e mezzi pesanti. Questa sarà presente sui Pneumatici nuovi, per poi essere estesa e quindi sostituita su tutti gli altri entro il mese di novembre. Un aggiornamento pensato per rendere il più trasparenti e accessibili possibile, all’automobilista-acquirente, tutte le informazioni relative al prodotto. Secondo le nuove direttive europee, infatti, la nuova etichettatura dovrà essere presente non solo sul ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021) Sono passati dieci anni dall’introduzione della prima etichettatura europea per i, che ne attesta le conformità di utilizzo e ne classifica le performance rispetto a tre criteri principali: resistenza al rotolamento, aderenza sul bagnato e rumore di rotolamento sull’asfalto. Dopo un decennio, dal 12021,si aggiorna e per la prima volta diventa obbligatoria anche per le gomme di autobus e mezzi pesanti. Questa sarà presente suinuovi, per poi essere estesa e quindi sostituita su tutti gli altri entro il mese di novembre. Un aggiornamento pensato per rendere il più trasparenti e accessibili possibile, all’automobilista-acquirente, tutte le informazioni relative al prodotto. Secondo le nuove direttive europee, infatti, la nuova etichettatura dovrà essere presente non solo sul ...

