Pattinaggio artistico a rotelle: la stagione entra nel vivo. Tutte le gare in programma (Di venerdì 30 aprile 2021) Ancora un mese e il calendario delle competizioni di Pattinaggio artistico a rotelle diventerà ricco, se non ricchissimo, di impegni. Tra meno di trenta giorni infatti inizierà ufficialmente la prima fase dei Campionati Italiani, antipasto degli Italian Roller Games, l’evento monstre organizzato dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici che unirà dal 4 giugno al 4 luglio Tutte le discipline affiliate nella riviera romagnola per contendersi il titolo Nazionale. A (ri)aprire le danze saranno i pattinatori dell’Inline, proprio coloro che hanno inaugurato di fatto la nuova annata sportiva con le tre tappe di qualificazione del circuito Nazionale; gli specialisti si ritroveranno infatti a Milano, precisamente alla Palestra Giordani il 22 e il 23 maggio, per contendersi la Finale della rassegna in quella che sarà una ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 aprile 2021) Ancora un mese e il calendario delle competizioni didiventerà ricco, se non ricchissimo, di impegni. Tra meno di trenta giorni infatti inizierà ufficialmente la prima fase dei Campionati Italiani, antipasto degli Italian Roller Games, l’evento monstre organizzato dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici che unirà dal 4 giugno al 4 lugliole discipline affiliate nella riviera romagnola per contendersi il titolo Nazionale. A (ri)aprire le danze saranno i pattinatori dell’Inline, proprio coloro che hanno inaugurato di fatto la nuova annata sportiva con le tre tappe di qualificazione del circuito Nazionale; gli specialisti si ritroveranno infatti a Milano, precisamente alla Palestra Giordani il 22 e il 23 maggio, per contendersi la Finale della rassegna in quella che sarà una ...

