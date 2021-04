Outriders si aggiorna con una corposa patch che corregge diversi bug | ma manca ancora il ripristino dell' inventario

(Di venerdì 30 aprile 2021)ha appena ricevuto un nuovomento su tutte le piattaforme. Si trattaa più grandelanciata finora poiché risolve una serie di bug e problemi, alcuni dei quali risalgono addirittura alla demo. Tra le varie correzioni di bug laora ha risolto il problema che causava il blocco dei giocatori nella schermata "Accedi", ma non il bug responsabile del problema "Impossibile connettersi al server". Per quanto riguarda le classi, ora i cecchini sono stati bilanciati per consentire ai giocatori più tempo per schivare i loro colpi. Anche i nemicie Spedizioni causeranno meno danni con i loro attacchi. La stessa Spedizione dovrebbe anche sembrare più gestibile, grazie a un ritardo maggiore tra le generazionie ondate e un numero inferiore di ...

Ultime Notizie dalla rete : Outriders aggiorna

