Lutto in F1, il team è distrutto per la gravissima perdita (Di venerdì 30 aprile 2021) Una tragica perdita ha colpito il team Haas di F1, la squadra dove corre Mick Schumacher. Uno dei ragazzi del team è venuto a mancare. Haas F1 (GettyImages)In F1 è un giorno davvero tristissimo. Il team Haas, infatti, ha dovuto dire addio a Martin Shepherd, uno dei membri della squadra che è venuto a mancare all’età di soli 24 anni in seguito ad un incidente in moto. La squadra, domenica impegnata nel Gran Premio di Portogallo, ha ricordato il ragazzo sui social. L'articolo è stato scritto nella sua versione originale sul sito CheNews.it. Leggi su chenews (Di venerdì 30 aprile 2021) Una tragicaha colpito ilHaas di F1, la squadra dove corre Mick Schumacher. Uno dei ragazzi delè venuto a mancare. Haas F1 (GettyImages)In F1 è un giorno davvero tristissimo. IlHaas, infatti, ha dovuto dire addio a Martin Shepherd, uno dei membri della squadra che è venuto a mancare all’età di soli 24 anni in seguito ad un incidente in moto. La squadra, domenica impegnata nel Gran Premio di Portogallo, ha ricordato il ragazzo sui social. L'articolo è stato scritto nella sua versione originale sul sito CheNews.it.

Advertising

sportli26181512 : F1, Haas in lutto per la scomparse di Martin Shepherd: membro del team, aveva 24 anni: I piloti e tutto il team ame… - tottainansia : sono già in lutto per giovedì non riesco a gestire la doppia eliminazione ??????????????speriamo che non sia nessuno de… -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto team Muore a 26 anni Filippo Mondelli, campione di canottaggio per un tumore Il mondo dello sport e degli appassionati di canottaggio ,nello specifico, sono in lutto per la morte di Filippo Mondelli, grande campione di questa disciplina nel 2018 che ha perso ...anche il suo team,...

Morto il compositore delle musiche di Dragon Ball ...di Kikuchi non è l'unico lutto che ha colpito il mondo delle colonne sonore in questi giorni: il compositore Ashif Hakik è venuto a mancare da poco , ricordandolo per le colonne sonore di Crash Team ...

Lutto in F1, il team è distrutto per la gravissima perdita CheNews.it F1, Haas in lutto per la scomparse di Martin Shepherd: membro del team, aveva 24 anni I piloti e tutto il team americano con il lutto al braccio a Portimao in ricordo del loro collega scomparso a soli 24 anni a seguito di un incidente in moto ...

Sport in lutto per Melania Sera storica dirigente di pallavolo Il mondo dello sport pordenonese, in particolare l’ambiente della pallavolo, piange la scomparsa di Melania Sera, storica dirigente e fondatrice della Blu Volley. Aveva 64 anni ed era originaria di Ro ...

Il mondo dello sport e degli appassionati di canottaggio ,nello specifico, sono inper la morte di Filippo Mondelli, grande campione di questa disciplina nel 2018 che ha perso ...anche il suo,......di Kikuchi non è l'unicoche ha colpito il mondo delle colonne sonore in questi giorni: il compositore Ashif Hakik è venuto a mancare da poco , ricordandolo per le colonne sonore di Crash...I piloti e tutto il team americano con il lutto al braccio a Portimao in ricordo del loro collega scomparso a soli 24 anni a seguito di un incidente in moto ...Il mondo dello sport pordenonese, in particolare l’ambiente della pallavolo, piange la scomparsa di Melania Sera, storica dirigente e fondatrice della Blu Volley. Aveva 64 anni ed era originaria di Ro ...