La Vita in diretta | Matano saluta Sposini | commozione e lacrime in diretta

Prima di iniziare la puntata de La Vita in diretta, Alberto Matano ha voluto omaggiare Sposini ricordando il suo caro amico Sposini e Matano Sono trascorsi tantissimi anni da quando Lamberto Sposini ha lasciato La Vita in diretta. Il conduttore, come in molti ricorderanno ha avuto un malore in diretta e da quel maledetto giorno la sua Vita è completamente cambiata. Un ictus celebrale lo ha costretto a stravolgere la sua quotidianità e anche a non poter più lavorare. Era il 29 aprile del 2011, un puntata speciale in cui venivano trasmesse le nozze reali di Kate e William. Alberto Matano, il 29 aprile 2021, a distanza di 10 anni ...

