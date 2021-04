La bevanda del mattino che ti aiuta a bruciare i grassi | provala!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 30 aprile 2021) Ladelche ti. Uno stile di vita sano e un’alimentazione moderata e varia sono l’accoppiata più giusta per cercare di mantenersi in salute il più a lungo possibile. Chiaro però che non sempre riusciamo a dominare l’appetito, anche perché siamo animali sociali ed è difficile dire no a una serata con le amiche o a una festa di compleanno. Succede quindi che ogni tanto ci accorgiamo con orrore di avere messo su peso. Tanto più in un periodo strano come quello che stiamo vivendo, in cui il confinamento da coronavirus ci costringe in casa. Quale che ne sia l’origine, se teniamo alla nostra salute il problema dei rotolini sul girovita va affrontato prima che diventi obesità. La prima cosa da fare è stare attenti a quello che si mangia. A partire dalla prima ...