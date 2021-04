Il misuratore tascabile per calcolare ogni tipo di distanza

Leggi su cityroma

(Di venerdì 30 aprile 2021) Lanciato come il più piccolo scanner laser per misurare gli ambienti, Meazor offre calcoli precisi per qualsiasi linea dritta o curva e facilita le scansione e la modifica delle planimetrie Con i suoi 10 centimetri di lunghezza, Meazor si presenta come il più piccolo scanner laser per misurare gli ambienti. Che siano distanze dritte o curve, angoli particolari, misure da convertire dal sistema imperiale a quello metrico e viceversa, ma anche per le scansioni delle planimetrie, ildigitalealleggerisce la borsa degli strumenti perché rimpiazza nastro, pistola laser, livella e goniometro. Dimensioni e capacità evidenziano gli immediati vantaggi nell’utilizzarlo negli ambienti di lavoro, ma il team di Hozo Design che l’ha sviluppato promette misurazioni precise e offre un kit che include un piccolo treppiede per le scansioni a ...