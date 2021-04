Grafica minimal | qualità | timing | i segreti per vendere online sul mercato tedesco

Leggi su cityroma

(Di venerdì 30 aprile 2021) Articolo Roma «Immaginate di avere un negozio in una via, magari neanche troppo frequentata, della vostra città. Pensate poi allo stesso negozio nel cuore di un centro commerciale, visitato da migliaia di persone ogni giorno». Così Eleonora Calvi Parisetti, 28 enne padovana e già fra le maggiori esperte di commercioin Italia, descrive la differenza fra un e-commerce e un Marketplace. E se per le aziende avere il proprio “negozio di prossimità” nell’e-commerce sta diventando usuale, va ancora sottolineata l’importanza di sfruttare i vantaggi dei Marketplace, che permettono maggiore diffusione, adattamento e abbattimento della burocrazia. In altre parole, fanno crescere le proprie vendite. GERMANIA MAGGIOR PARTNER COMMERCIALE Uno strumento da utilizzare, quindi, il Marketplace, essenziale perall’estero. In particolare in mercati con ...