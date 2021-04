Governo, Letta “Salvini rispetti le regole d'ingaggio” (Di venerdì 30 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il Pd sta dentro la maggioranza per il bene del Paese. Noi non vogliamo far fuori Salvini, è lui che sta cercando di farsi fuori da solo. Crediamo che si debba stare in questo Governo nel rispetto reciproco delle forze politiche e nei confronti degli italiani per il futuro dell'Italia. Non è il momento di giochi politici ma della chiarezza e della responsabilità. Salvini dovrebbe interpretare queste regole di ingaggio, cosa che fino a ora non ha fatto”. Così Enrico Letta, segretario del Partito Democratico, intervistato da La Stampa.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il Pd sta dentro la maggioranza per il bene del Paese. Noi non vogliamo far fuori, è lui che sta cercando di farsi fuori da solo. Crediamo che si debba stare in questonel rispetto reciproco delle forze politiche e nei confronti degli italiani per il futuro dell'Italia. Non è il momento di giochi politici ma della chiarezza e della responsabilità.dovrebbe interpretare questedi, cosa che fino a ora non ha fatto”. Così Enrico, segretario del Partito Democratico, intervistato da La Stampa.(ITALPRESS).

