Ferrari F50 | va all' asta l' unica auto stradale con il motore di una Formula 1

(Di venerdì 30 aprile 2021) LaF50 è una dellepiù incredibili della storia. Lo è non tanto per la sua estetica, che può piacere oppure no, ma per la sua scheda tecnica che presente ha una caratteristicaal mondo. È infatti l'con ilderivato direttamente da quello di una1. Il prossimo 22 maggio gli specialisti di RM Sotheby's ne metteranno all'una delle 349 costruite, con una quotazione prevista di almeno 3,5 milioni di euro. Si tratta di un modello del 1995, l'esemplare numero 48 prodotto, allestito con le specifiche per il mercato americano, dove sono stati venduti in tutto solo 55 esemplari. Perché così poche? Come diceva Enzo: «Dobbiamo produrre sempre ...

Advertising

infoitscienza : Questa Ferrari F50 del 1995 potrebbe essere venduta a 3,75 milioni - - markus_auto : Ferrari F50 all'asta ... - automotorinews : ??? #Ferrari F50 da quasi due milioni di euro e dal 'doppio proprietario' ?? Il retroscena - infoitscienza : Ferrari F50 , il caso dell’Auto da 1.7 milioni di euro: che storia dagli Usa -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrari F50

FormulaPassion.it

...212 Inter Cabriolet Pinin Farina del 1952, telaio #0235 EU - TheSupercar Cup (for the finest among 288 GTO, F40,, Enzo or FXX):F40 del 1992, telaio #92936 - The ...Dal 1995 al 1997 Maranello diede alla luce una delle vetture più apprezzate degli anni Novanta: la, un gioiello da 520 CV nato per celebrare il 50° anniversario della casa automobilistica italiana. Una supercar con l'iconico V12 ad aspirazione naturale con caratteristiche che il ...La Ferrari F50 è costituita da prese d’aria profonde nel cofano anteriore, un piccolo abitacolo e un enorme alettone posteriore, oltre a cerchi in lega di magnesio da 18”. Fra le varie vetture propost ...Una meccanica collaudata. In quegli anni nei listini di casa Ferrari era presente una vera istituzione di nome “Berlinetta Boxer”. La clientela che poteva permettersi una Ferrari voleva qualcosa più i ...