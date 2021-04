F1 GP Portogallo Portimao 2021: Hamilton frena Leclerc, il monegasco non la prende bene (VIDEO) (Di venerdì 30 aprile 2021) Negli ultimi giri delle prove libere 1 del GP del Portogallo Charles Leclerc e Lewis Hamilton sono stati protagonisti di una piccola diatriba. Il pilota della Ferrari, nel bel mezzo del suo giro, è stato infatti rallentato dal traffico in pista del britannico. Ovviamente Leclerc non l’ha presa bene e con un gesto piuttosto eloquente ha espresso il suo disappunto. Sul circuito di Portimao, il monegasco ha comunque preceduto Hamilton in occasione delle libere 1. In alto il VIDEO del gesto di Leclerc. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 30 aprile 2021) Negli ultimi giri delle prove libere 1 del GP delCharlese Lewissono stati protagonisti di una piccola diatriba. Il pilota della Ferrari, nel bel mezzo del suo giro, è stato infatti rallentato dal traffico in pista del britannico. Ovviamentenon l’ha presae con un gesto piuttosto eloquente ha espresso il suo disappunto. Sul circuito di, ilha comunque precedutoin occasione delle libere 1. In alto ildel gesto di. SportFace.

Advertising

SkySportF1 : ?? Miglior tempo per Bottas a Portimao (?? #FP1) ? Primi 5 in 3 decimi, stacco netto sugli altri I risultati ?… - SkySportF1 : ?? SCATTA IL WEEKEND A PORTIMAO: LIVE le #FP1, diretta su Sky Sport F1, canale 207 #PortugueseGP ???? #SkyMotori #F1… - lovingleclerc2 : RT @SkySportF1: ?? Miglior tempo per Bottas a Portimao (?? #FP1) ? Primi 5 in 3 decimi, stacco netto sugli altri I risultati ? - FormulaPassion : #F1: i risultati delle PL1 del #PortugueseGP - sportface2016 : #F1 #PortugueseGP #Portimao 2021: #Hamilton frena #Leclerc, il monegasco non la prende bene (VIDEO) -