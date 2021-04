F1 GP Portogallo 2021, Sainz: “Pista scivolosa, esperienza in più per me con la Ferrari” (Di venerdì 30 aprile 2021) “E’ stata una giornata molto positiva, continuo ad apprendere e a sperimentare condizioni di Pista differenti. Oggi c’era poco grip, la Pista era scivolosa: è un’esperienza in più nel mio bagaglio per capire come va la Ferrari in queste condizioni”. Lo ha detto Carlos Sainz al termine delle prove libere del Gran Premio di Portogallo di Formula 1 sul circuito di Portimao. Il pilota spagnolo si è poi concentrato sulle gomme. “Si comportano in modo diverso e hanno caratteristiche differenti – ha concluso Sainz -. Bisogna comprendere la gomma e il comportamento della macchina per fare il giro più veloce”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 30 aprile 2021) “E’ stata una giornata molto positiva, continuo ad apprendere e a sperimentare condizioni didifferenti. Oggi c’era poco grip, laera: è un’in più nel mio bagaglio per capire come va lain queste condizioni”. Lo ha detto Carlosal termine delle prove libere del Gran Premio didi Formula 1 sul circuito di Portimao. Il pilota spagnolo si è poi concentrato sulle gomme. “Si comportano in modo diverso e hanno caratteristiche differenti – ha concluso-. Bisogna comprendere la gomma e il comportamento della macchina per fare il giro più veloce”. SportFace.

