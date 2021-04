F1 | GP Portogallo 2021 | orario d’inizio e come vedere in tv le prove libere

Leggi su oasport

(Di venerdì 30 aprile 2021) Oggi venerdì 30 aprile si disputano le1-2 del GP del, terza tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Portimao. Incomincia il lungo weekend in terra lusitana. I piloti scenderanno in pista per due intense sessioni da 60 minuti ciascuna, in modo da trovare il giusto feeling con la pista (dove si corse anche lo scorso anno) e per iniziare a effettuare la messa a punto in vista delle qualifiche di domani e della gara di domenica. Si preannuncia grande spettacolo sul tracciato di Portimao, caratterizzato da una conformazione molto affascinante. Le Mercedes sonosempre le grandi favorite della vigilia, ma Lewis Hamilton e Valtteri Bottas dovranno prestare la massima attenzione alla voglia di rivalsa di Max Verstappen al volante della sua Red Bull. La Ferrari ...