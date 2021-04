F1 | Esteban Ocon | “E’ stata una giornata molto buona Questo tracciato è molto difficile per quanto riguarda l’aderenza”

(Di venerdì 30 aprile 2021) C’è molta soddisfazione nel box Alpine al termine delle prove libere del Gran Premio del Portogallo, terzo appuntamento della F1 2021.esprime la sua opinione dopo aver registrato il sesto tempo assoluto al termine dellaodierna. Il francese chiude laalle spalle del teammate Fernando Alonso, quinto alle spalle della Rossa dell’iberico Carlos Sainz. Il transalpino ha dichiarato ai microfoni della massima formula: “E’una, soprattutto per i chilometri percorsi. Abbiamo completato molti giri, è stato divertente. Siamo riusciti a provare tutte le mescole, lavorandoattentamente sulla gara. Non conosciamo il programma ed i carichi di benzina ...

In palla anche la Alpine di Fernando Alonso ed, anche se forse hanno già spinto i cavalli più in là rispetto alle avversarie. La McLaren, come ad Imola, si nasconde: Daniel Ricciardo e ...La Ferrari piazza ancora uno dei suoi piloti al quarto posto, ma questa volta è Carlos Sainz: alle spalle dello spagnolo le Alpine di Fernando Alonso ed. Settima l'altra Rossa del ...C'è molta soddisfazione nel box Alpine al termine delle prove libere del Gran Premio del Portogallo, terzo appuntamento della F1 2021. Esteban Ocon esprime la sua opinione dopo aver registrato il sest ...Lewis Hamilton recuperó terreno, luego de ser el más rápido en las segundas prácticas del Gran Premio de Portugal de la F1, donde el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez bajó a la décima posición en el circu ...